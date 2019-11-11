ABD’nin eski BM Büyükelçisi Haley: Trump'ın dizginlenmesi lazım

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, çıkarmaya hazırlandığı kitabında yazdıkları ABD'yi karıştıracağa benziyor. Halley ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili çok konuşulacak iddialarda bulunurken Trump'ın dizginlenmedildiği taktirde çok insanın öleceği iddiasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği günden beri bir yandan Rusya’nın seçimlere müdahalesi ve azledilme iddialarıyla boğuşurken, diğer yandan ise ekibinde görev alan isimlerin iddialarıyla karşı karşıya kalıyor.

ABD’nin Eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, With All Due Respect (Tüm Saygımla) isimli kitabında Trump yönetimiyle ilgili çarpıcı bilgiler vermeye hazırlanıyor. Kitabın tanıtımı kapsamında ABD basınına konuşan Haley, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly ile ilgili gündeme oturacak iddialarda bulundu.

Trump’ın iki önemli yetkilisinin Başkan’a karşı direnç gösterdiklerini söyleyen Haley, “Kelly ve Tillerson bunu yapmalarının sebebinin ülkeyi kurtarmak olduğunu söyledi. Benden de aynısını yapmamı istediler” dedi.

‘BUNU BAŞKAN’A SÖYLEYİN’

Kendisinin bunu reddettiğini ve görevine devam ettiği sürece Trump’ın talimatlarına uygun hareket ettiğini vurgulayan Haley, “Tillerson, Başkan’ın ne yaptığını bilmediğini ve eğer dizginlenmezse çok insanın öleceğini söyledi. Ben ise ‘Bunu bana söyleyeceğinize gidip Başkan’la konuşun. Eğer yaptıklarını beğenmiyorsanız da görevi bırakabilirsiniz’ dedim. Başkan’ın arkasından iş çevirmek çok tehlikeli bir şey. Anayasa’ya da aykırı” ifadelerini kullandı.

Haley’nin ses getirecek iddialarının yer aldığı kitabının ABD’de yarın satışa çıkması bekleniyor.

Kaynak: Milli Gazete