Erdoğan'dan AB'ye: Kapılar açılır, DEAŞ’lılar size gelir

TRT Haber'e göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

ABD ziyareti hakkında Erdoğan, "Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın davetine icabetle çalışma ziyareti gerçekleştirmek amacıyla birazdan Washington’a hareket edeceğim. Bu ziyareti, Türk-Amerikan ilişkilerinin içinden geçmekte olduğu sancılı bir dönemde icra ediyoruz. Sayın Trump'la gündemimizde yer alan tüm konuları ayrıntılı ve samimi bir biçimde görüşeceğimize inanıyorum. Ziyaret vesilesiyle terörle mücadele başta olmak üzere güvenlik konularını, askeri ve savunma sanayii işbirliğimizi ve ticari münasebetlerimizi de ele alma fırsatımız olacak." dedi.

"Bugüne kadar biz düşündük, bundan sonra da onlar düşünsün"

Erdoğan ayrıca, "Washington'da yapacağımız temaslarda ikili ilişkilerimizin yanı sıra özellikle Suriye meselesini de enine boyuna konuşacağız. Bu bağlamda DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadelede işbirliği üzerinde duracağız. Ülkemizin DEAŞ’la mücadelede ödediği bedelleri ve kararlılığını bir kez daha gündeme getirirken, bu sıralar DEAŞ’lıları ülkelerine iadeye başladık. Tabii buralarda da ciddi bir telaş, tutuşma süreci başlamış bulunuyor. Bugüne kadar biz düşündük, bundan sonra da onlar düşünsün. Onlar ne yapacaklarının kararını versinler." diye ekledi.

"Kapılar açılır, DEAŞ’lılar size gelir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin bir kısmında da AB'ye seslenerek, "Suriye tarafında kontrol altında tutan Türkiye'ye karşı tavrınızı gözden geçirin. Kapılar açılır, DEAŞ’lılar size gelir, bize gözdağı vermeye kalkmayın." ifadesini kullandı.