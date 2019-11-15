İsrail'i ortadan kaldırmak Netanyahu gibi kötü insanı dışarıya atmak demektir

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyed Ali Hamanei, peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) kutlu doğum günü ile Hz. İmam Cafer Sadık'ın (a.s) mübarek veladeti yıldönümü dolayısıyla bazı İslami düzen yetkilileri, 33. İslami Birlik Konferansı konukları, Müslüman ülkelerin büyükelçileri ve halkın farklı kesimleriyle bir araya geldi.

İslam Devrimi Lideri’nin konuşmasından satır başları şöyle:

- Filistin halkını destekliyoruz. Biz Yahudi düşmanı değiliz.

- İsrail'i ortadan kaldırmanın anlamaı Müslümanlar, Yahudi ve Hristiyanlardan oluşan Filistinlilierin kendi kaderini belirlemesi ve Netanyahu gibi kötü insanı dışarıya atmasıdır.

- İran İslam Cumhuriyeti, İslam ümmetini birleştirmenin gerekliliğine gerçekten inanmaktadır.

- Birlik çeşitli seviyelerden oluşur, en düşüğü mezhepler ile etnik kökenlerin birbirlerine saldırmamasıdır. Yüksek seviyede ortak bir düşmana karşı el ele verip birleşmektir ve bunun daha yüksek seviyede ise yeni bir İslam medeniyetini elde etmek için tüm İslam dünyasının birleşmesidir.

- Eğer İslam ülkeleri birliğin en düşük seviyesine uysaydı İslam dünyasında herhangi bir felaket olmazdı. Şu anda Filistin meselesi İslam dünyasının en büyük felaketi.

- Filistin konusundaki tutumumuz kesin ve nettir. İmam Humeyni (ra) İslam Devrimi öncesi, Siyonistlerin zulmü ve tehlikesi konusunda uyarmıştı. İslam Devrimi sonrası İran bir Siyonist merkezini Filistinlilere sundu. Bu hem gerçek hem de sembolik bir işti. Filistinlilere yardım ettik ve ne olursa olsun yardım etmeye devam edeceğiz. Tüm İslam dünyası bunu yapmalı.

-İmam Humeyni (ra) ile İranlı yetkililerin ifadelerinde “İsrail’i Ortadan Kaldırma konusu yer alıyor. Bu Yahudi halkını ortadan kaldırmak anlamına gelmiyor. Onlarla hiçbir işimiz yok. Bu, o rejim yani dayatılan rejimin ortadan kalkması demektir. Siyonist rejimin ortadan kalkması, (işgal topraklarının) ana sahibi olan Filistin halkının kendi hükümetlerini seçip Netanyahu gibi kötü insanları yok etmesidir. Bu kesinlikle gerçekleşecektir. 60 yıl sonra bağımsız olan ve kendi uluslarına geri dönen Balkanlar gibi.

- Biz Filistin halkı ve bağımsızlığından yanayız, Yahudi düşmanı değiliz. Yahudiler ülkemizde güven içinde yaşıyorlar.

- Biz (İslam dünyasında) birlikten yanayız ve bunun için canı gönülden çalışıyoruz. Bu fikrin (İslami Birlik) düşmanları var. Başlıca düşmanları ABD hükümeti ve Siyonist rejimi.

- Amerika, yalnızca İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanı değil. İslam dünyasına, Filistin'e, Batı Asya ve Kuzey Afrika milletlerine düşmandır. Düşmanlığının asıl nedeni ise İslam'ın özüdür. ABD, İslam'ın mantığı ve anlamına karşı. Onlar aynı zamanda Suudilere de karşı. Suudilerin paradan başka bir şeylerinin olmadığını söylemek bir düşman değil midir? Bu, bir ülke ve millete olan açık bir düşmanlıktır ve diğer taraf bu hakarete karşı görevinin ne olduğunu anlamalı.

- ABD kuvvetlerinin bölgedeki varlığının sonucu kötülük, yolsuzluk, güvensizlik ve IŞİD gibi terör örgütünün kurulmasıdır.