İslam Devrimi Lideri’nden benzin kararıyla ilgili flaş açıklama

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 15 Kasım'da uygulanan benzin zammı ile ülkedeki son olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

İslam Devrimi Lideri, "Yürütme, yargı ve yasama organı başkanlarının uzmanların çalışmalarına dayanarak aldığı karar uygulanmalı." dedi.

Devrim Lideri, sözlerine şöyle devam etti:

"Doğal olarak bu karardan bazı vatandaşlar endişe duyacak ve zararlarına olacak. Fakat (kamu mallarını) tarip etme ve ateşe verme vatandaşların işi değil, fitnecilerin işi. İslam Devrimi ile İran düşmanları bu tür tahripler ile gerginliği destekliyor ve şu anda da bununla meşgul.

Bu tür olaylar her toplum ve ülkenin en büyük felaketi olacak güvensizliği arttırabilir. Vatanına ilgi duyan akıllı insan bunu yapmaz. Yetkililer bu planın vatandaşların yaşamını kötü yönde etkilememesi için özen göstermeli."

Benzindeki zamın diğer ürünlerin fiyatlarının artmasına neden olmaması gerektiğinin altını çizen Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "Televizyonda yetkililerin benzine getirilen zamın diğer ürünlerin fiyatlarını etkilememmesi için çalışacaklarını söylediklerini izledim. Bu kontrolün topyekun yapılması şart. Pahalılık vatandaşlar için büyük sorunlar getirebilir. Tüm yetkililer duyarlı olmalı. Güvenlikle ilgli yetkililer de görevini yapmalı." ifadelerinde bulundu.

İslam Devrimi Lideri, İran halkına hitap ederek, her zaman duyarlılık ve basiretle hareket eden halkın fitnecilerden uzak durmaları gerektiğini söyledi.