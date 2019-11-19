Tahran'da kamu düzenini bozanları yakaladık

Ülkedeki son gelişmelere ilişkin basın mensuplarına konuşan Tahran Polis Şefi General Hüseyin Rahimi, son iki günde başkentte kamu düzeni ve halkın huzurunu bozucu darvanışlarda bulunan çok sayıda kişinin yakalandığını belritti.

General Rahimi, kamu mallarına zarar verdikten sorna kaçan eşkiyaları da yakında yakalacaklarını dile getirdi.

Tahran Polis Şefi, “Güvenlik güçleri, ülke, halk ve toplumun güvenliğini tam olarak koruyacak ve düzenin bozulmasına asla izin vermeyecek.” diye konuştu.

Öte yandan İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili de bugün düzenlediği basın toplantısında, yakalananların arasında yurt dışına bağlı unsurların da bulunduğunu belirtti.

İsmaili, olaylarda yabancı medya kuruluşları için video ile fotoğraf çeken bazı kişilerin de tespit edilerek tutuklandığını aktardı.