İran: Ülkedeki olayların failleri tespit edildi

İran İstihbarat Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada son iki günde ülkede yaşanan olayların faillerinin tespit edildiği ve gerekli işlemlerin yapılmakta olduğu bildirildi.

Bu bakanlığın İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin yaptığı son beyanatı doğrultusunda hareket edeceği kaydedilen açıklamada, tüm yetkililerin görevlerine odaklanması gerektğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, aziz vatandaşların güvenliğini hedef alan eşkiyaların kötü eylemine karşı müdahale edileceği belirtildi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 15 Kasım'da uygulanan benzin zammı ile ülkedeki son olaylara ilişkin açıklamada bulunarak, "Yürütme, yargı ve yasama organı başkanlarının uzmanların çalışmalarına dayanarak aldığı karar uygulanmalı." dedi.