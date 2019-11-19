Türkiye: Pompeo'nun açıklaması, uluslararası hukuku açıkça hiçe sayıyor

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin, İsrail işgali altındaki Kudüs ve Golan Tepeleri’ne yönelik hukuk dışı tasarruflarıyla tüm uluslararası toplumu karşısına almaya devam ettiği belirtildi.

ABD yönetiminin, Batı Şeria’daki yasadışı yerleşim yerlerinin hukuka aykırı olmadığı iddiasında bulunmasının, İsrail’in yasadışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız ve hukuk tanımaz tutumunun yeni bir örneği olduğu vurgulandı.

"Böyle bir eylemin uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği yoktur"

Bakanlığın yazılı açıklaması şöyle devam ediyor:

"ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan talihsiz açıklama, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’nin 49. maddesi ve 2334 (2016) sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı başta olmak üzere, uluslararası hukuku açıkça hiçe saymaktadır.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleri, İsrail-Filistin sorununun çözümü konusunda yerleşik uluslararası parametrelere dayanan iki devletli çözüm vizyonunun önündeki en büyük engeli teşkil etmektedir.

Uluslararası hukuk sistemi sadece bir ülkenin keyfi tasarrufu ile değişmeyeceği gibi böyle bir eylemin de uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği yoktur."

"Türkiye, Filistin halkının meşru haklarını savunmayı sürdürecek"

Türkiye'nin uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyeleriyle birlikte, Filistin Devleti’nin bağımsızlığını ve kardeş Filistin halkının meşru haklarını savunmayı sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber