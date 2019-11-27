Çavuşoğlu'ndan S-400 çıkışı

Sputnik'e göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu ABD ile S-400 gerginliği konusunda açıklamalarda bulundu.
İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- S-400 konusunda ABD ile konuşmaya devam ederiz ancak herhangi bir dayatmayı kabul etmeyiz. Tavrımız net, kimseye bir taahütte bulunmadık.
- ABD yapıcı tekliflerimize evet demedi.
- ABD ziyaretimizde mutabık kalmadık.
- Eğer ABD satabilecekse Patriot da satın almak isteriz, bu konularda tek bir ülkeye bağlı kalmak doğru değil.
- İlk defa ortak üretim ve teknolojiyle ilgili ABD'nin olumlu yaklaşımı oldu ama bunların garantisi yok.
- Rusya ile de ABD ile de ilişkilerimizi sürdürmek isteriz.
- F-35'in ortağıyız, en kötü senaryoda, F-35 alamadığımız zaman başka alternatiflere bakmak zorundayız.
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