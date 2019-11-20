Kazakistan ve Azerbaycan arasında fiber optik iletişim hattı yapılıyor!

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan’ın Aktau kentinde düzenlenen ve Kazakistan ile Azerbaycan’ı bağlayan Trans Hazar Fiber Optik İletişim Hattının temel atma töreni yapıldı. Düzenlenen törene Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ile Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov katıldı.

Mamin yaptığı konuşmada, hızlı ve güvenli bir veri aktarma altyapısının geliştirilmesinin amaçlandığı projenin, Avrupa ve Asya’nın önde gelen ana hat güzergahları arasında yer almasına olanak sağlayacağını kaydetti.

Asya-Avrupa arası dijital telekominikasyon ağı

Asya ile Avrupa arasında dijital telekomünikasyon koridorunu oluşturacak proje kapsamında, Hazar Denizi’nin altına 380-400 kilometre uzunluğunda kabloların döşenmesi planlanıyor.

Kablolar, Kazakistan’ın Transtelecom ve KazTransCom, Azerbaycan’ın AzerTelecom firmaları tarafından döşenecek. Projenin, 2021 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: Qha.com