İran ve Azerbaycan'dan ikili ilişkilere vurgu

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani dün Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi Bünyad Hüseynov ile görüştü. Bu görüşmede Laricani, İran ile Azerbaycan arasındaki dostane ilişkilerin çok eskilere dayandığına işaret ederek, “İran halkı ve yetkilileri her zaman Azerbaycan ile ikili ilişkileri geliştirmeye ilgi gösteriyor.” dedi.

Laricani, “Mevcut durumda ekonomik, politik, kültürel ve sosyal alanlarda ikili ilişkileri güçlendirmeye hazırız. Bu nedenle ülkelerimiz bu potansiyeli gerçekleştirmek için daha fazla çaba göstermeli.” ifadesini kullandı.

Ali Laricani, tarımcılık, şehir planlama ve ulaşım alanları da dahil olmak üzere ekonomik ve sanayi gibi alanlarda işbirliği yapmak için kapasite oluşturma gereğinin altını çizdi.

Bünyad Hüseynov da bu görüşmede, Azerbaycan-İran ilişkilerinin tarihi bir niteliğe sahip olduğunu hatırlatarak, Bakü’nün her zaman iki ülke arasındaki ilişkilerin artmasını desteklediğini dile getirdi.