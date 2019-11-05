Bakü’de 12. Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu toplantıda, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin mevcut durumu ve gelecek dönemde yapılacak faaliyetler müzakere edilecek.

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Kerim Veliyev’ın başkanlığındaki toplantı 7 Kasım'da sona erecek.

Türkiye'yi Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Gürak temsil ediyor.

İki ülke arasındaki askeri iş birliği konularının değerlendirildiği Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantıları, 2007'den bu yana yılda bir kez yapılıyor.