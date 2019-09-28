ABD'den İran'ın "Sürücülük Kursu"na ödül

İranlı sinemacı Marziyeh Riyahi’nin yazıp yönettiği "Sürücülük Kursu" adlı kısa film, bu sene 18’incisi ABD’de düzenlenen Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde jüri heyeti tarafından en iyi film seçilerek ödül kazandı.

“Sürücülük Kursu” adlı kısa film, daha önce Ermenistan’da düzenlenen 16.Uluslararası Altın Kayısı Film Festivali’nin yanı sıra İranda’da düzenlenen Uluslararası Dublin Kadın Filmleri Festivali’nde en iyi kısa film ödülünü kazanırken İngiltere’de düzenlenen 13.Uluslararası I will tell Film Festivalin’de de en iyi dram filmi seçilerek ödül almıştı.

Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 19-22 Eylül 2019 tarihleri Arasında ABD’de düzenlendi.