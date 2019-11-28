Hallanda'dan İran sinemasına üç ödül

Bu sene 32’ncisi Hollanda’da düzenlenen Uluslararası Amsterdam Belgesel Film Festivali’nde İran sinemasından 3 film en iyi yönetmen ve film ödülüne layık görüldü.

İranlı sinemacı Mihrdad Oskuyi’nin yönettiği “Güneşsiz Gölgeler” adlı film festivalde en iyi yönetmen ödülünü kazanırken, Celal Vefai’nin yönetmenliğini yaptığı “Yelkovanın Tersine” adlı film de yarı uzun metrajlı en iyi belgesel seçilerek, ödül kazandı. Bunun yanısıra Cefer Necefi’nin yönetmenliği üstlendiği “Aşu” adlı film de festivalin çocuk ve ergen kategorisinde en iyi belgesel ödülü sahibi oldu.

20 Kasım itibariyle başlayan Uluslararası Amsterdam Belgesel Film Festivali 1 Aralık’a kadar faaliyetlerine devam edecek.