İran yapımı kısa film ABD'de gösterilecek

İranlı sinemacı Marziyeh Riyahi’nin yazıp yönettiği “Sürücülük Kursu” adlı kısa film bu sene 50’ncisi ABD’de düzenlenecek olan Uluslararası Nashville Film Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

3 Ekim'de açılışı yapılan Uluslararası Nashville Film Festivali 12 Ekim sona erecek.

“Sürücülük Kursu” adlı kısa film, daha önce Ermenistan’da düzenlenen 16.Uluslararası Altın Kayısı Film Festivali’nin yanı sıra İranda’da düzenlenen Uluslararası Dublin Kadın Filmleri Festivali’nde en iyi kısa film ödülünü kazanırken İngiltere’de düzenlenen 13.Uluslararası I will tell Film Festivalin’de de en iyi dram filmi seçilerek ödül almıştı.