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26 Kasım 2019 - 19:34

Rasulayn doğusundaki Telhalef kasabasında bomba yüklü araçla saldırı

Rasulayn doğusundaki Telhalef kasabasında bomba yüklü araçla saldırı

Suriye'nin kuzeyinde Rasulayn kentinin doğusunda yer alan Telhalef kasabasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 4 kişi öldü 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 16:20 sularında Rasulayn kentine bağlı Telhalef kasabasında pazar yerinde bomba yüklü araç patlatıldı. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü 18 kişi yaralandı.

Yaralılar Türkiye'den gönderilen ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırıldılar. Ağır yaralılar ise Türkiye'ye getirilerek Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldılar.

Olası saldırılara karşı sivillerin araç olan yerlerden uzak durulması istenilirken, yerel asayiş güçleri kente giriş ve çıkışları kapattı. 

Kaynak: Sputnik

News Code 1882716

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