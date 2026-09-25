Türkiye'de akaryakıta büyük zam: Benzin 90 TL'yi aşabilir

ABD-İran savaşıyla derinleşen küresel petrol krizi, dünya genelinde akaryakıt fiyatları üzerindeki baskısını sürdürüyor. ABD’de dahi fiyatlar rekor seviyelere ulaşırken, ekonomi yönetimi artışları sınırlamak için çeşitli adımlar atıyor. Ancak benzinde beklenen yeni gelişme, araç sahiplerinin bütçesini daha da zorlayacak.

Benzine tarihin en büyük zammı geliyor!

Benzinde uygulanan eşel mobil uygulaması 1 Ekim tarihinde sona erecek. Litrede 4,43 TL olan ÖTV tutarı, 14,83 TL'ye çıkacak. Böylece 10,40 ÖTV ve 2,8 TL KDV olmak üzere benzine toplamda 12,48 TL zam gelecek. Bu benzine tek seferde gelen en büyük zam olarak kayıtlara geçecek.

Benzin ve motorin kafa kafaya gelecek

12,48 TL'lik zam sonrası benzinin fiyatı da 90 lirayı aşarak motorinle kafa kafaya gelecek. Benzinin litresi İstanbul'da 93 lira sınırına dayanacak.