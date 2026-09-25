İran ve Portekiz Hürmüz'ü görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, New York’ta devam eden Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu çerçevesinde önemli diplomatik temaslarda bulunuyor.

Erakçi, New York’ta Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile bir araya geldi. Görüşmede en önemli uluslararası gelişmeler ve iki ülkeyi ilgilendiren ikili meseleler ele alındı.

Bölgedeki mevcut gelişmeleri değerlendiren Erakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizlik ortamı ve deniz taşımacılığındaki aksamaların, ABD ve İsrail rejiminin saldırgan eylemlerinin doğrudan bir sonucu olduğunu belirterek, bölgede deniz güvenliğinin yeniden sağlanmasının, ABD'nin güvenlik bozucu eylemlerine ve ekonomik terörizmine son vermesine bağlı olduğunu vurguladı.

Erakçi ayrıca Avrupa Birliği’nin (AB), Batı Asya bölgesindeki gelişmeler karşısında bağımsız, sorumlu ve uluslararası hukuka uygun bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı.

