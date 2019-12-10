İran'dan dev tatbikat için Pakistan’a davet

Resmi bir ziyaret kapsamında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, bu ülkenin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Zafar Mahmood Abbasi ile görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Hint Okyanusu Deniz Sempozyumu (IONS) Başkanı Tuğamiral Hanzadi, Pakistan’ı Hint Okyansu’nda düzenlenmesi beklenen IONS tatbikatı’na davet etti.

Tuğamiral Hanzadi, deniz konusunun hem İran hem de Pakistan için büyük önem taşıdığını ifade ederek, iki ülkenin jeopolitik konumu ile birlikte sahip olduğu özel kapasitelerin önemine değinerek, şunları konuştu:

“Pakistan’daki Gwadar Limanı , Çin'i Hint Okyanusu'na bağladığından dolayı Pakistan için iyi kapasiteler sunmuştur. İran’daki liman kent Çabahar da böyle bir kapasiteye sahip. Bu iki kapasite yalnızca birbirlerini zayıflatmakla kalmaz aynı zamanda gelecekte iki ülkeyi güçlendirebilir.”

Yabancı güçlerin bölgede yer almaması durumunda bölgenin daha güvenli bir hale geleceğine inandıklarını dile getiren Tuğamiral Hanzadi, “Bölgedeki halklar daha da duyarlı. Bölgemizde ülkeler arasında yakınsama ruhu güçleniyor. İran olarak bölge ülkelerini güçlendirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.” diye konuştu.

