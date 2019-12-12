İran'dan dev tatbikat için Katar’a davet

Resmi bir ziyaret kapsamında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, bu ülkenin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Zafar Mahmood Abbasi ve ordunun diğer yetkilileriyle görüşmesinin ardından Katar'ın başkenti Doha’ya gitti.Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, dün Doha'da Katarlı mevkidaşı ile bir araya geldi.

İran Deniz Kuvvetlerinin Hint Okyanusu Deniz Sempozyumu’nun (IONS) başkanlığını yaptığına atıfta bulunan Tuğamiral Hanzadi, Katar’ı yılın sonuna kadar Hint Okyansu’nda düzenlenecek IONS tatbikatı’na davet etti.

İran ve Umman’ın her yıl ortak deniz tatbikatı yaptığını belirten Tuğamiral Hanzadi, “Bu ortak tatbikatların iki ülkenin deniz kuvvetlerinin deniz güvenliğini arttırması amacıyla yapılmaktadır” dedi.

Görüşmede ilaveten İran ve Katar deniz kuvvetleri arasındaki anlaşmanın yenilenmesi masaya yatırıldı.