Azerbaycan Dışişleri Bakanı Brüksel'de AB yetkilileri ile görüşecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Brüksel ziyareti çerçevesinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya gelecek.

Azerbaycan medyasına göre bu görüşmede taraflar, Bakü ile AB arasındaki işbirliğinin yanı sıra yeni bir anlaşmaya ilişkin müzakerelerin ilerleyişini konuşacaklar.

Elmar Mammadyarov'un Brüksel'de AB yetkilileri ile yapacağı görüşmelerde Dağlık Karabağ sorununun da ele alınması bekleniyor.

Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başlamıştı.