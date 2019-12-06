İran enerji alanında eşsiz bir kapasiteye sahip

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard'in imamlığında eda edildi. Tahran Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin ülkedeki son olaylarda rolleri olmayan ama çatışmalarda hayatını kaybeden kurbanlara "şehit" unvanı verilerek maddi tazminat ödenmesi gerektiğini emrettiğini hatırlatan Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, "Umarım bu hayati rehberlik İran milletinin ulusal birliğini ve uyumunu sağlamasına ve düşmanlar ile yabancı istihbarat servislerinin kötü planlarının çökermesine yol açar." dedi.

Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, İran’ın enerji alanında eşsiz bir kapasiteye sahip olduğunu anlatarak, “Ülkemiz Asya kıtasının önde gelen ekonomisi haline gelmeli. Bu Ayetullah Hamanei’nin liderliğinde kesinlikle gerçekleşecektir.” ifadesini kullandı.

Ülkede çok tartışılanbBenzin zammı kararı hakkında Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, "Akaryakıt fiyatlarının uygun uygulamaya dayalı olarak düzeltilmesi, ülke ekonomisinin büyümesine ve sosyal adaletin gelişmesine yol açan kaçınılmaz bir ekonomik zorunluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

"Petrol gelirleri bütçenin kaynakları içerisindeki payı kademeli olarak düşürülmeli.” diyen Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, hükümet ile milletvekillerinin İslam Devrim Lideri'nin bütçe konusundaki talimatını göz önünde bulundurması gerektiğine vurgu yaptı.