Aşura mektebi Suriye'deki zaferin temelidir

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard imamlığında eda edildi.

Tahran'daki Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard, Kerbela Olayı’na ilişkin açıklamada bulundu.

Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) ile 72 yakınının şehit edilişi gün Aşura'nın önemine değinen Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, "Eğer Aşura mektebi olmasaydı, İslam Devrimi doğmayacaktı ve kutsal savunmada (8 yıllık İran-Irak savaşı) zorlukların üstesinden gelemeyecektik. Aşura olmasaydı bugün muzaffer Suriye, güçlü Irak, çok direniş gösteren Lübnan, hep ayakta duran ve sabırlı olan Bahreyn ve gururlu Yemen olmayacaktı." dedi.

Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, Aşura mantığının İslami düzenin şekillenmesinde büyük role sahip olduğuna dikkati çekti.