İran heyeti Suudi Arabistan'a gitti

İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Alirıza Reşidiyan ile beraberindeki heyet, 2020 Yılı Hac Organizasyonu'na ilişkin temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gitti.

2020 yılında hacı adayı sayısının artırılması için çalışıldığını belirten Reşidiyan, Suudi Arabistanlı tarafla uzmre ziyareti konusunu da görüşeceklerini bildirdi.

İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı’nın Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten’in daveti üzerine bu ülkeye gittiği kaydedildi.

2015’te Hac vazifesi esnasında Mina’da ve Mescid-i Haram’da yaşanan facialardan sonra İranlı hacıların güvenliği konusunda İranlı yetkililer Suudi Arabistan’dan yeterli güvence sağlamasını talep ediyor.