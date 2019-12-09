Suudi güçlerinden Hudeyde'ye füzeli saldırı

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen halkına karşı saldırıları devam ediyor.

Yemen’in Hudeyde kentinin farklı bölgeleri Suudilerin düzenlediği topçu ve füze saldırılarıyla hedef alındı.

Arap medyası, Hudeyde vilayetindeki “Tahita” ve “al-Durahmi” bölgelerinin bu saldırılara maruz kaldığını duyurdu.

Sada vilayetinin bazı bölgeleri de dün Suudi savaş uçakları tarafından vurulmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Yemen'e karşı geniş çaplı saldırılar düzenliyor.