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24 Kasım 2019 - 11:59

Suudi Arabistan ve ABD yetkilileri Manama'da İran'ı görüştü

Suudi Arabistan ve ABD yetkilileri Manama'da İran'ı görüştü

ABD Savunma Bakan Yardımcısı John C.Rood ile Suudi Arabistan’ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr Bahreyn'in başkenti Manama'da bir araya gelerek İran'ı konuştu.

ABD Savunma Bakan yardımcısı John C.Rood Bahren'in başkenti Manama'da Suudi Arabistan’ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr ile bir araya geldi.

Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen 15.Bölgesel Güvenlik Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede iki ülkenin askeri ve savunma alanındaki ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede İran ve Yemen dahil olmak üzere bölgesel güvenlik meseleleri masaya yatırıldı.

Adil el-Cubeyr dün Manama Güvenlik Zirvesi’nde İran karşıtı açıklamalarda bulunarak, İran'a dış politikasını sürdürmesine izin verilmemmesi gerektiğini ileri sürmüştü.

El-Cubeyr ülkesinin bölgedeki müdahaleci rolünden söz etmeksizin Suudi Arabistan’ın Tahran’la diyalog yapmaya karşı olmadığını öne sürmüştü.

News Code 1882642

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