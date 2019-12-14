Suudilerden Hudeyde'ye karşı topçu saldırı

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen halkına karşı cinayetleri devam ediyor.

Suudilerin Yemen halkına karşı düzenlediği yeni topçu saldırılarında Hudeyde kentindeki bir bölgeyi hedef aldı.

Bu saldırıda bir sivil şehit olurken birçok kişi de yaralandı.

Öte yandan Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, “Suudilerin ‘Yemen’de savaş durduruldu’ şeklindeki iddiaları sadece medya için geçerli ve sahada bölye bir durum söz konusu değil. Suudilerin saldırıları sadece durmakla kalmadı, aynı zamanda çeşitli seviyelerde yoğunlaştı.” ifadelerinde bulunmuştu.