Suudiler Yemen'de kanser hastalarının tedavisini önlüyor

Al Mayadeen kanalının haberine göre, Yemen Sağlık Bakanı Taha Mütevekkil, Suudi koalisyonunun Yemen’de kanser hastalarının tedavisi için kullanılan cihazların ithalını önlediğini söyledi.

Suudi koalisyonunun bu cihazları askeri amaçlı olarak kullanılacağını düşündüğünü dile getiren Mütevekkil, işgalcilerin Yemen’de 600’ü aşkın sağlık kurumunu hedef aldıklarını belirterek, bunu bir “savaş suçu” olarak nitelendirdi.

Mütevekkil ilaveten, Yemen’de her yıl ölen çocuk sayısının 400 binden fazla olduğunu belirtti.