İran komşu ülkelerle işbirliğini geliştirmeyi planlıyor

Bugün sabah saatlerinde Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenen "34. Uluslararası Elektrik Konferansı"nda konuşma yapan Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, İran'ın komşu ülkelerle işbirliğini geliştirmeyi planladığını belirtti.

Erdekaniyan, "Afganistan, Ermenistan ve Azerbaycan’la işbirliği programı hazırladık, halihazırda bunu geliştiriyoruz." dedi.

Elektrik alanında Irak ile ortaklaşa üç yıllık bir plan hazırladıklarını ifade eden Erdekaniyan, "Bu kapsamda İran ve Irak elektrik şebekeleri Kasım 2019'dan itibaren birbirine bağlanarak senkronize bir şekilde faaliyete başlamıştır." şeklinde konuştu.

Enerji Bakanı Erdekaniyan, İran elektrik şebekesinin Irak üzerinden Suriye'ye de bağlanacağını açıklamıştı.