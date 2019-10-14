İran Enerji Bakanı'na Hazar Denizi için gensoru

İran İslami Şura Meclisi'nin açık oturumu sırasında basın mensuplarına konuşan Nuşehir milletvekili Kasım Ahmedi, Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan hakkındaki gensoru önergesinin İran Meclisi Başkanlık Divanı’na sunulduğunu duyurdu.
Erdekaniyan hakkındaki gensoru önergesinde yer alan en önemli suçlama “bilimsel araştırma yapılmadan Hazar Denizi suyunun İran Platosu'na transferi projesine izin verilmesi” konusudur.
İran'ın kuzeyinde yer alan Gilan, Mazenderan ile Gülistan eyaletleri milletvekilleri meclisin bugünkü açık oturumunda Hazar Denizi projesini protesto etti.
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