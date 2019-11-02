İran'ın elektrik şebekesi Suriye'ye bağlanıyor

İran, Suriye ile elektrik işbirliğini geliştirmeyi planlıyor. İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, bugün yaptığı açıklamada ülke elektrik şebekesinin Irak üzerinden Suriye'ye bağlanacağını söyledi.

Rıza Erdekaniyan, İran elektrik şebekesinin Irak'ınkiyle senkronize edildiğini belirterek, iki ülke elektrik sisteminin birbirine bağlandığını kaydetti.

İran ve Irak elektrik şebekeleri dünden itibaren birbirine bağlanarak senkronize bir şekilde faaliyete başlamıştır.

İran geçtiğimiz sene Suriye'nin kıyı kenti Lazkiye'de 400 milyon euroluk bir elektrik santrali inşa etmek için Şam ile bir anlaşmaya imza atmıştı.

Tahran ile Şam 2017 yılında da Suriye'nin enerji şebekesinin onarımı için bir anlaşma imzalamışlardı.