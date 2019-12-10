Türkiye’de kültür harcamaları arttı

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin kültür ekonomisi verilerini açıkladı. Buna göre, kültür harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 23.4 artarak 54 milyar 383 milyon 287 bin liraya yükseldi.

Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 64.3, özel harcamaların payı ise yüzde 35.7 olarak gerçekleşti. Kültür harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2018’de yüzde 1.5 oldu. Bu oran 2017’de yüzde 1.4 seviyesindeydi.Genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 23.4 artarak 34 milyar 950 milyon 410 bin liraya ulaştı.

Harcamaların yüzde 66’sı merkezi yönetim bütçesinden, yüzde 34’ü yerel devlet bütçesinden gerçekleştirildi. Genel devlet harcamaları içinde kültürel alanlara göre harcamalara bakıldığında, mimarlık yüzde 35.9, kitap ve yazılı basın yüzde 11.8, gösteri sanatları yüzde 8.9, görsel/işitsel ve multimedya yüzde 8.8, doğal miras yüzde 7.4 ve kültürel miras yüzde 5.8 paya sahip oldu.