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13 Aralık 2019 - 13:59

AB: Türkiye-Libya mutabakatı üçüncü tarafları bağlamaz

AB: Türkiye-Libya mutabakatı üçüncü tarafları bağlamaz

Brüksel’de dün toplanan AB liderleri gece üzerinde uzlaşmaya vardıkları metinde Türkiye ile Libya arasında Akdeniz’deki yetki alanları konusunda imzalanan mutabakatın geçerliliğinin bulunmadığını bildirdi.

Brüksel'de dün iki günlük zirve için bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) liderleri, Türkiye'nin Libya ile 27 Kasım'da imzaladığı ve 8 Aralık'ta yürürlüğe giren ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nı sert dille eleştirdi.

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının Perşembe gecesi üzerinde uzlaşmaya vardığı ortak bildiride mutabakatın ‘üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ettiği, deniz hukukuna aykırı olduğu ve bu nedenle üçüncü taraflar açısından hukuki sonuçlarının bulunmadığı’ kaydedild.

Açıklamada AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs'la 'yanlış anlaşılmaya imkan vermeyecek şekilde' dayanışma içinde olunduğu da vurgulandı.
Yunanistan, Türkiye'nin mutabakatla Girit adası ve On İki Adanın yakınındaki bölgede hak iddia ettiğini belirterek Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet başvurusunda bulunmuştu.

Bu bölgenin kendi kıta sahanlığı içinde bulunduğunu savunan Türkiye dün, mutabakatın tescil için BM'ye gönderildiğini açıklamıştı. Yunanistan Türkiye'nin adımının BM Deniz Hukuku Sözleşmesini ihlal ettiğini savunuyor. Türkiye ise bu anlaşmaya taraf değil.

Kaynak: Sputnik

News Code 1883044

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