Erdoğan: Libya bizden asker talebinde bulunursa gönderebiliriz

AA'ya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'da şu anda ciddi manada bir lider krizi, boşluğu var. 'Avrupa'da şu lider örnektir' diyebilecek cesareti bulamıyorum." dedi.

"(ABD Başkanı Trump) Gizli ajandası yok. Ne biliyorsa çok açık net söyler. Bana karşı da çok açık söyler, ben de kendisine çok açık söylerim." diyen Erdoğan, "Putin'le gizli ajandalarımız yok. Birbirimize karşı çok açık, net adımlarımızı atıyoruz. İnanıyorum ki bölgede barışı beraber sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Libya'ya asker gönderilmesi konusunda Erdoğan, "Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa yeteri derecede neyse gönderebiliriz." diye konuştu.