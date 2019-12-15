ABD, Afganistan'dan 4 bin askerini çekecek

Euronews'a göre ABD, önümüzdeki haftalarda 4 bin askerini Afganistan'dan çekmeyi planlıyor. Amerikan askerlerin geri çekilmesi birkaç ay süreceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü dolayısıyla Afganistan'daki Amerikan askerlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Taliban ile görüşmelere yeniden başladıklarını duyurmuştu.

Trump, "Taliban anlaşmak istiyor ve biz de onlarla görüşüyoruz, aynı zamanda bir ateşkes olması gerektiğini söylüyoruz" demişti.

Başkan Trump, 2016'daki seçim kampanyası sırasında Afganistan'daki savaşa son verme vaadinde bulunmuştu.

Ancak daha sonra askerlerin tamamını geri çekmek yerine, asker sayısını 8 bin 600'e indirmek istediğini açıkladı. Şu an Afganistan'da 13 bin Amerikan askeri var.