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25 Aralık 2019 - 15:50

Taliban Afganistan'da 27 kişiyi kaçırdı

Taliban Afganistan'da 27 kişiyi kaçırdı

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde Halk Barış Hareketi üyelerinden 27 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

AA'ya göre Farah Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhibbullah Muhib, basına yaptığı açıklamada, Halk Barış Hareketi üyelerinden 27 kişinin, Balabuluk ilçesinde Taliban tarafından kaçırıldığını söyledi.

Halk Barış Hareketi üyelerinin barışın önemli olduğunu anlatmak için il il dolaşarak halkla buluştuğunu ifade eden Muhib, kaçırılanların nerede olduğunun bilinmediğini belirtti.

Muhib, kaçırılanların serbest bırakılması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

News Code 1883355

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