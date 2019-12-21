Amerikan askerlere TikTok yasağı

Global News’a göre Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri, siber güvenlik nedeniyle devlet tarafından verilen cihazlarda TikTok uygulamasının kullanımını yasakladı.

TikTok veya Çin'de bilinen adıyla Douyin, Musical.ly bazında yaratılan, video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkanı sağlayan bir sosyal medya uygulamasıdır.

Dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan TikTok, ekim ayı sonu itibariyle Facebook, Instagram ve Snapchat gibi uygulamaları geride bırakarak birinci sıraya yerleşmişti.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya paylaşım uygulaması olan TikTok, batı medyasında da endişelere yol açmıştı.

