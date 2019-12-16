İran'ın tiyatrosu Kerkük'te parladı

İran’ın Kürdistan eyaletine bağlı Gurve kentindeki Didar Tiyatro Grubu tarafından organize edilen “Bir Topun Hikayesi” adlı tiyatro gösterisi bu sene 5’ncisi Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen Uluslararsı Sokak Tiyatrosu Festivali’nden ödül kazandı.

Çevre odaklı ve müzikal bir sokak tiyatrosu olan oyunun yönetmenliğini Musa Hidayeti üstlenmiştir.

Aralık ayında Kerkük’te düzenlenen Uluslararsı Sokak Tiyatrosu Festivali’ne Suriye, Ürdün, Irak, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), Tunus, İspanya ve Fas’tan gösteriler katılırken İran’dan da iki grup katılmıştı.