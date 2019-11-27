İran'ın en büyük kadın şairinin hayatı film oluyor

İran edebiyatının en büyük kadın şairlerinden Furuğ Ferruhzad’ın hayatı beyaz perdeye taşınıyor.

İranlı sinemacı Cihnagir Kevseri’nin yöneteceği filmin senaryosu kendisi ile Naime İslami’ye ait. Furuğ Ferruhzad’ı kimin canlandıracağı henüz açıklanmadı.

Furuğ Ferruhzad (1934-1967). XX. yüzyıl İran şiirinin en önemli temsilcilerinden biri. 1934 yılında Tahran'da doğdu. Sinema ve tiyatro alanında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1962 yılında yaptığı 'Bir Ateş' adlı belgesel filmi İtalya'da 'Belgesel Filmler Festivali'inde birincilik öüdülü aldı. 1963 yılında yaptığı 'Kara Ev' filmi, 'Ober Havzen Film Festivali'nde en iyi film ödülü aldı. 'Duvar, Esir ve İsyan' adlı kitaplarının haricinde Nima'nın etkisinde kaldığı 'Yeniden Doğuş' adlı eseri, onun en büyük eseri olarak edebiyat tarihine geçti. 33 yaşında 1967 yılında bir trafik kazasında yaşamnı yitirdi.