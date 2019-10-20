  1. Ekonomi
20 Ekim 2019 - 14:24

Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan İran tankeri yurda döndü

Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan İran tankeri yurda döndü

İran Gemi İnşa ve Denizcilik Endüstrisi Kompleksi Şirketi ( ISOICO) Genel Müdürü, Kızıldeniz’de saldırıya uğrayan SABITI adlı tankerin tamir işleminin bu şirkete ait tersanede yapılacağını bildirdi.

İran Gemi İnşa ve Denizcilik Endüstrisi Kompleksi Şirketi ( ISOICO) Genel Müdürü Hamid Rızaiyan, Kızıldeniz’de saldırıya uğrayan SABITI adlı tankerin tamir işleminin bu şirkete ait tersanede yapılacağını bildirdi.

Rızaiyan, “İran petrol tankerine yapılan saldırı, uluslararası hukuka aykırı olan çirkin bir harekettir.” değerlendirmesinde bulundu.

Düşman’ın başlattığı ekonomik savaşa değinen Rızaiyan, “Bugün ülkemiz kritik bir dönemde ve petrol ihracatı büyük önem taşıyor. Bunun için İran Ulusal Petrol Şirketi’nin her zaman ekonomik savaşın ön saflarında yer aldığını söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında seyir eden İran'a ait SABITI adlı petrol tankeri roketli saldırıya uğramıştı.

News Code 1881923

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