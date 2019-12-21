İran ordusunun gemileri dikey atış "Seyir" füzeleriyle donatılıyor

İran Savunma Bakanlığı Deniz Sanayi Kurumu Başkanı Amiral Emir Restgari, İran ordusu gemilerinin “Seyir” ve dikey atış özelliğine sahip “Savunma” füzeleriyle donatıldığını duyurdu.

İran Savunma Bakanlığı’nın çeşitli savaş gemisi üretme kabiliyetine değinen Amiral Restgari, “ 'Cemaran' adlı ilk yerli üretim gemiden sonra “Demavend” adlı savaş gemisi İran Deniz Sanayi Kurumu’nun yerli imkanlarla ürettiği ilk kazanımıydı” dedi.

Amiral Restgari, daha sonra bir dizi savaş gemisi üretmeye karar verdiklerini belirterek, yılın sonunda yerli üretim “Dena” adlı savaş gemisinin İran deniz kuvvetlerine teslim edileceğini bildirdi.

Amiral Restgari, “Demavend” ve “Dena” savaş gemilerinde hız, menzil, imha gücü bakımından eski füzelere göre daha üstün olan yüzeyden yüzeye ve havadan havaya vuran füze sistemleri kullanılacağını söyledi.

Söz konusu savaş gemilerinde kullanılacak füzelerin eşsiz özelliklere sahip olduğunu belirten Amiral Restgari, bu füze sistemlerinin deniz kuvvetlerinin gücünü arttıracağını bildirdi.

Amiral Restgari ilavten İran Deniz Kuvvetlerinin ürettiği savaş gemilerinin seyir füzelerine karşı koymak için dikey atış özelliğine sahip silolarla donatıldığına dikkati çekti.

Deniz Sanayi Kurumu’nun roketatar gemilerin üretimiyle ilgili açıklama yapan Amiral Restgari, “’2017’de Hazar Denizi’nde Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettiğimiz “Siper” adlı roketatar gemisi yerli imkanlarla ürettiğimiz kazanımlarımızdan biriydi. Yılın sonuna kadar bir roketatar daha donanmaya teslim edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Yaptırımların denizcilik alanında ülke üzerindeki avantaj ve dezavantajlarına değinen Amiral Restgar, “Yaptırımlar bugün bizim bu nokataya gelmemizi sağladı. Yaptırımlar sayesinde kendi savunma yeteneğimize dayanarak yerli imkanlarımızla gereken savunma sistemlerini üretebiliriz” diye konuştu.