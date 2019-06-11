Savunma Bakanı'ndan İran yapımı "Kevser" savaş uçağı açıklaması

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tuğgeneral Aziz Nesirzade ile birlikte, silahlı kuvvetlerin havacilik alanındaki faaliyetlerini ve İran’ın yerli yapımı “Kevser” adlı savaş uçağının yapım ve üretim sürecini yakından incelemek için İsfahan’daki savunma sanayi şirketini ziyaret etti.

Tuğgeneral Hatemi, İran’ın yerli yapımı “Kevser” savaş uçağının "18 Nisan Ordu Günü" münasebetiyle Tahran semalarında gerçekleştirdiği uçuş gösterisini "son derece onur verici" olarak nitelendirdi.

Tuğgeneral Emir Hatemi, “Hava savunma sanayi uzmanlarımız, Ordu Hava Kuvvetleri ile birlikte, en kısa sürede daha fazla Kevser savaş uçağı üretmeyi planlıyorlar.” dedi.

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tuğgeneral Aziz Nesirzade de, İran’ın “Kevser” isimli 4. nesil savaş uçağının üretim sürecinden memnuniyetini dile getirdi.

Bu bağlamda İran Hava Savunma Sanayi Müdürü Emir Beni Tarafi de ülkenin hava endüstrisine hizmet vermek için Ordu Hava Kuvvetleri ve diğer hava kurumlarıyla işbirliği yapayı olumlu olarak değerlendirdi.