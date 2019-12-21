Özbekistan halkı, yeni parlamentoyu belirlemek için yarın sandık başına gidecek

Özbekistan'da seçmenler, yeni parlamento üyelerini belirlemek üzere yarın sandık başına gidecek.

Ülkede, Şevket Mirziyoyev’in cumhurbaşkanı olmasının ardından yapılacak ilk genel seçimlerde, parlamentonun alt kanadı Yasama Meclisi ile yerel belediye meclisleri üyeleri belirlenecek.

"Yeni Özbekistan, yeni seçimler" sloganı kullanılan seçimlerde 750 aday 150 sandalye için yarışacak.

Seçimlerde en çok oy alan parti, başbakan adayını belirleyerek onaylanması için devlet başkanına sunma hakkını elde edecek.

Ülkedeki toplam 20 milyon 516 bin 710 kayıtlı seçmen, 150 seçim bölgesinde kurulan 10 bin 260 sandıkta oy kullanabilecek.

Seçimlerde 2 milyon kişi de ilk kez sandık başına gidecek.

Yurt dışındaki Özbek vatandaşlar da, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yabancı ülkelerdeki Özbekistan’ın diplomatik temsilciliklerinde kurulan 55 sandıkta oy kullanabilecek.

Seçimlerde yarışacak 440'ı erkek, 310'u da kadından oluşan 750 adayın tamamı üniversite mezunu.

Mevcut milletvekillerinden sadece 43'ünün adaylar arasında bulunduğu düşünüldüğünde, seçimle, Özbek Parlamentosunun büyük oranda değişmesi bekleniyor.

Başkanlık sistemiyle yönetilen Özbekistan’da parlamento, Yasama Meclisi ve Senatodan oluşuyor. Ülke parlamentosunun alt kanadı olan ve daimi çalışan Yasama Meclisi 150 milletvekilinden, üst kanadı olan ve üç ayda bir toplanan Senato ise 100 üyeden oluşuyor.

İl belediye meclislerine seçilenler, ocak ayında bölgelerini Senatoda temsil edecek senatörleri seçecek. Senatoda, ülke genelindeki 14 bölgenin her biri 6'şar senatör ile temsil edilecek, 16 senatör ise cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Seçimi 50'den fazla ülke ile aralarında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Dünya Seçim Organları Birliği (DSOB), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Türk Konseyinin de bulunduğu kuruluşlardan 600'den fazla uluslararası gözlemci izleyecek.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı da ülkedeki parlamento seçimlerini ilk defa tam teşekküllü gözlem heyeti ile izliyor. Seçimleri 2 bine yakın yerli ve yabancı gazeteci takip edecek.

Aralık 2014'te yapılan son parlamento seçiminde 150 sandalyeli Yasama Meclisinde Liberal Demokrat Partisi 52, Milli Yükseliş Demokrat Partisi 36, Halk Demokrat Partisi 27, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi 20 ve Özbekistan Ekoloji Partisi 15 sandalye kazanmıştı.

AA