İran-Afganistan yapımı film Bangladeş'te gösterilecek

Yönetmenliğini sinemacı Navid Mahmudi yapan ve yapımcılığını Cemşid Mahmudi’nin üstlendiği “Yedi Buçuk” adlı film, önümüzdeki sene 18’ncisi Bangladeş’te düzenlenecek olan Uluslararası Dakka Film Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

İran ile Afganistan’ın ortak yapımı olan “Yedi Buçuk” adlı film yedi bölümde 7 İranlı ve Afgan kızın hikayesini anlatıyor. Bu kızların düğünleri cuma gecesinde yapılmaktadır ancak onlar başka şeylerle ilgileniyorlar.

Uluslararası Dakka Film Festivali 11-19 Ocak 2020 tarihleri arasında Bangladeş’in Dakka kentinde düzenlenecek.