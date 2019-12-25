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25 Aralık 2019 - 17:24

Türkiye-Azerbaycan maçının tarihi belli oldu

Türkiye-Azerbaycan maçının tarihi belli oldu

Türk Milli Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, Mayıs 2020’de Azerbaycan ile hazırlık maçı yapacaklarını sölyedi.

Türk Milli Takımı teknik direktörü  Şenol Güneş, TRT Spor'da katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, Mayıs 2020’de Azerbaycan ile hazırlık maçı yapacaklarını sölyedi.

“Azerbaycan'a düştüğümüz için çok mutluyum. Bundan daha iyisi olmaz. Kendi sahamızda gibi oynayacağız.” diyen Şenol sözlerine şöyle devam etti:

“26'sında Azerbaycan ile hazırlık maçı yapacağız Antalya'da. 29'da 3-4 takım var maç yapabileceğimiz. Sonra Hırvatistan ve Serbest İrlanda ile hazırlık maçı yapacağız. Hırvatistan maçı bizim için çok önemli. 10'unda Roma'ya gidip 12'sinde maç oynayıp 13'ünde Bakü'ye gidip, Galler ve İsviçre ile oynayıp inşallah turu geçeceğiz.”

Türkiye Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2020 kapsamında ilk maçını 12 Haziran 2020'de İtalya ile Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynarken, 17 Haziran'daki İsviçre ve 21 Haziran'daki Galler maçlarını Azerbaycan'ın başkentindeki Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak.
 

News Code 1883348

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