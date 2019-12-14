  1. Azerbaycan
14 Aralık 2019 - 11:27

Şenol Güneş: Azerbaycan'la hazırlık maçı yapabiliriz

Şenol Güneş: Azerbaycan'la hazırlık maçı yapabiliriz

Türk Milli Takımı teknik direktörü Şenol Güneş katıldığı Sports TV'de Azerbaycan takımıyla hazırlık maçı yapabileceklerini söyledi.

"Teleqraf.com" sitesinde yer alan bilgiye göre Türk Milli Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, Sports TV'nin Sporsever programına konuk oldu. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gerçekleştirdiği geziyi değerlendiren Güneş, “Kamp yeri seçmek üzere Bakü'ye gittik. Orada büyük sevgi gördük” dedi.

Teknik adam Şenol Güneş, Azerbaycan takımıyla hazırlık maçı yapabileceklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2020 kapsamında ilk maçını 12 Haziran 2020'de İtalya ile Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynarken, 17 Haziran'daki İsviçre ve 21 Haziran'daki Galler maçlarını Azerbaycan'ın başkentindeki Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak.

News Code 1883063

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler