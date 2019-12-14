Şenol Güneş: Azerbaycan'la hazırlık maçı yapabiliriz

"Teleqraf.com" sitesinde yer alan bilgiye göre Türk Milli Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, Sports TV'nin Sporsever programına konuk oldu. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gerçekleştirdiği geziyi değerlendiren Güneş, “Kamp yeri seçmek üzere Bakü'ye gittik. Orada büyük sevgi gördük” dedi.

Teknik adam Şenol Güneş, Azerbaycan takımıyla hazırlık maçı yapabileceklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2020 kapsamında ilk maçını 12 Haziran 2020'de İtalya ile Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynarken, 17 Haziran'daki İsviçre ve 21 Haziran'daki Galler maçlarını Azerbaycan'ın başkentindeki Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak.