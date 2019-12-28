Cem Yılmaz Twitter'de Erdoğan ile yarışıyor!

Gazete Duvar'a göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Twitter hesabı, uzun süredir ‘en fazla takip edilen’ Cem Yılmaz’ı geride bırakarak Türkiye’nin en çok takip edilen hesabı oldu.

Komedyen Yılmaz’ın 28 Aralık Cumartesi günü Türkiye saati ile (TSİ) 10.57’de 14 milyon 423 bin 111 takipçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise 14 milyon 427 bin 904 takipçisi bulunuyor.

14 milyon 427 bin 904 kişinin takip ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece Twitter’da Türkiye’nin en çok takip edilen hesap oldu.