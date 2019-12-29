New York'ta sinagoga bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı

CBS New York'un aktardığına göre, New York'un kuzey bölgesinde yer alan bir sinagogda Hanuka Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen bir tören sırasında bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırganın en az 5 kişiyi yaraladıktan sonra kaçtığı belirtildi.

Hudson Vadisi bölgesinin Ortodoks Yahudi Halkla İlişkiler Konseyi'nin aktardığına göre 5 yaralı hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Polis, saldırganın arandığını duyurdu.

New York Polis Departmanı, sekiz gün süren Hanuka Bayramı süresince birden fazla Yahudi karşıtı saldırı ihbarı alındığını belirtmişti.

Kaynak: T24