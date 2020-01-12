NASA’da staj yapan liseli öğrenci yeni gezegen keşfetti

ABD, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ndeki (NASA) stajının üçüncü gününde yeni bir gezegen keşfeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Wolf Cukier’i konuşuyor. Lise ikinci sınıfa geçmeden önceki yaz NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nde staj yapmaya başlayan Cukier’in, NASA’nın varlığını temmuz ayında açıkladığı ‘TOI 1338 b.’ isimli gezegeni bulan kişi olduğu ortaya çıktı. Cukier’in, Dünya’ya 1300 ışık yılı uzaktaki gezegeni stajının üçüncü gününde keşfettiği açıklandı.

New York Times’ın haberine göre, Cukier’e stajyer olarak verilen iş, NASA’nın Kaşifler programı çerçevesinde TESS uzay teleskopu üzerinden veri toplamaktı. 17 yaşındaki lise öğrencisi, stajının sadece üçüncü gününde yörüngesinde iki yıldız bulunan yeni bir sistemin farkına vardı. Sonrasında, bu sistemin içinde Dünya’dan 6.9 kat büyük bir gezegen bulunduğu tespit edildi.

Amerikan basınına konuşan Cukier, keşfini kanıtlamaya çalışırken çok heyecanlandığını söyledi. Cukier, liseden mezun olduktan sonra astrofizik okumayı planlıyor.

Kaynak: Gazete Duvar