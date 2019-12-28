  1. Toplum
28 Aralık 2019 - 12:04

Başkent Mogadişu'yu kana bulayan saldırı

Başkent Mogadişu'yu kana bulayan saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir kontrol noktasında bu sabah düzenlenen bombalı araç saldırısında en az 50 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının arkasında El Kaide bağlantılı El Şebap teröristlerinin olduğu düşünülüyor.

Afrika ülkelerinden Somali'nin başkenti Mogadişu'da bu sabah düzenlenen bombalı saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.
Polis, kent merkezindeki vergi toplama ofisini hedef alan bombalı araç saldırısının, sokakların dolu olduğu işe gidiş saatinde düzenlendiğini kaydetti.
Yetkililer, ölen ve yaralananlar arasında çocukların da bulunduğunu belirtiyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak polis yetkilileri, El Kaide bağlantılı El Şebap terör örgütünün geçmişte benzer saldırılar düzenlediğine dikkati çekti.
Uzmanlar, Afrika Birliği gücünün Somali'de güvenliği yerel güçlere devretmesine aylar kala bu tür saldırıların yoğunlaşmasını öngörüyor.

Kaynak: Habertürk

News Code 1883402

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler