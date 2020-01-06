  1. Siyaset
6 Ocak 2020 - 10:57

Bütün dünya ABD'nin terör eylemini kınamalı

Bütün dünya ABD'nin terör eylemini kınamalı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Şehit Korgeneral Kasım Süleymani’nin cenaze töreninde konuştu.

Son günlerde ABD’nin Bağdat’ta düzenlediği terör saldırısında şehit düşen İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani’nin cenaze törenine katılan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, burada yaptığı konuşmada ABD’nin terör eylemini kınayarak, “ABD’lilerin yaptığı vahşice cinayeti onların Filistin’de binlerce kişinin kanının dökülmesine sebep olan caniliğini gösteriyor” dedi.

Heniyye, tüm dünyanın ABD’nin bu cinayetini kınayarak faillerinden intikam alması gerektiğini vurguladı.

Şehit Süleymani’nin Filistin’i savunma yönündeki çabalarına değinen Heniyye, “Lübnan’da ve Gazze Şeridi’nde zafer kazanan direniş, ileride Siyonist rejime karşı mücadelede de zafer kazanacaktır” ifadesini kullandı.

Filistin’in Siyonist rejimin komploları ve ABD’nin hegemonyası karşısında başarısız kalmayacağını belirten Heniyye, “Filistin halkı işgalicileri topraklarından çıkarana kadar azimli bir şekilde direniş çephesinde yoluna devam edecektir” diye konuştu.

News Code 1883627

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